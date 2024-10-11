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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cava Group Inc(CAVA-US)EPS預估上修至0.43元，預估目標價為117.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cava Group Inc(CAVA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.42元上修至0.43元，其中最高估值0.48元，最低估值0.37元，預估目標價為117.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.48(0.48)0.760.961.22
最低值0.37(0.37)0.370.581.22
平均值0.42(0.42)0.510.711.22
中位數0.43(0.42)0.480.711.22

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.56億11.77億14.34億16.44億
最低值9.13億10.33億13.23億16.44億
平均值9.36億11.33億13.81億16.44億
中位數9.33億11.39億13.80億16.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-0.33-0.520.21
營業收入5.00億5.64億7.29億

詳細資訊請看美股內頁：
Cava Group Inc(CAVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCAVA

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