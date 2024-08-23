鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cava Group Inc(CAVA-US)EPS預估上修至0.37元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 14:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Cava Group Inc(CAVA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.35元上修至0.37元，其中最高估值0.46元，最低估值0.25元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.46(0.46)
|0.62
|0.88
|1.19
|最低值
|0.25(0.25)
|0.3
|0.6
|1.19
|平均值
|0.38(0.35)
|0.48
|0.7
|1.19
|中位數
|0.37(0.35)
|0.47
|0.69
|1.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.34億
|11.29億
|13.78億
|16.14億
|最低值
|8.66億
|9.85億
|13.01億
|16.14億
|平均值
|9.13億
|10.97億
|13.35億
|16.14億
|中位數
|9.14億
|11.07億
|13.23億
|16.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.33
|-0.52
|0.21
|營業收入
|5.00億
|5.64億
|7.29億
詳細資訊請看美股內頁：
Cava Group Inc(CAVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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