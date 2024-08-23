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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cava Group Inc(CAVA-US)EPS預估上修至0.37元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 14:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Cava Group Inc(CAVA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.35元上修至0.37元，其中最高估值0.46元，最低估值0.25元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.46(0.46)0.620.881.19
最低值0.25(0.25)0.30.61.19
平均值0.38(0.35)0.480.71.19
中位數0.37(0.35)0.470.691.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.34億11.29億13.78億16.14億
最低值8.66億9.85億13.01億16.14億
平均值9.13億10.97億13.35億16.14億
中位數9.14億11.07億13.23億16.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-0.33-0.520.21
營業收入5.00億5.64億7.29億

詳細資訊請看美股內頁：
Cava Group Inc(CAVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCAVA

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