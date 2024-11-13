齊麟又讓人吃「土」啦！土銀羽球隊出戰韓國、挪威國際賽 再奪2金1銅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-13 20:46

‌



土銀羽球隊出戰國際賽事，再奪 2 金 1 銅。土銀「麟榤配」王齊麟 / 邱相榤本次於韓國超級 300 大師賽獲得男雙銅牌，而土銀陳紀廷及王郁曦也在挪威國際系列賽打下男單及女單雙金牌。

被譽為「臺灣雙塔」的土銀王齊麟 / 邱相榤逐步打響名號，繼韓國超級 500 公開賽及香港超級 500 公開賽奪得男雙銅牌後，再度於韓國超級 300 大師賽奪銅，未來表現值得期待。

‌



在本次韓國大師賽中，土銀「麟榤配」擊退越南隊後，再度險勝中國隊，四強戰則碰上世界排名第 6 的馬來西亞組合，雙方第一局緊咬比分至 17：17，但隨後「麟榤配」因失誤遭對手拉開分差落敗，第二局則連續失分而敗退，最終止步於銅牌。

另外，土銀陳紀廷及王郁曦，2 人在挪威國際系列賽，一路過關斬將，分別殺進男單及女單決賽，最終陳紀廷以 2:0 比分擊敗瑞典選手，王郁曦以 2:1 比分打敗匈牙利選手，拿下男單及女單雙金牌。值得一提的是，土銀 19 歲小將王郁曦過去一年皆列入傷兵行列，已近 1 年未參賽，今年傷後復出隨即拿下匈牙利、挪威國際系列賽女單雙金牌，世界排名可望大幅提升。

土地銀行依循國家體育政策成立羽球隊迄今已 48 年，而土銀女子網球隊史亦長達 27 年，多年來培育出眾多羽、網球好手，除每年編列專案經費推動球隊運作，土地銀行另在新北市新店區青潭撥地自建羽球館及網球場，並與 11 所體育重點學校簽署建教合作及提供訓練費用，堪稱國家代表隊選手之養成搖籃。

在扎實穩健的訓練及完善制度下，土銀羽球隊近年培育出「麟榤配」王齊麟 / 邱相榤、「左手重砲」林俊易、「閃電俠」蘇力揚，女單年輕小將王郁曦、林湘璇、李品沂及廖芮萁，男雙「李氏兄

弟」李芳任 / 李芳至、張課琦 / 陳信遠、陳子睿 / 林煜傑及陳勝發 / 陳政寬，女雙楊景惇 / 張淨惠、林芝昀 / 許尹鏸及李芷蓁 / 林彥妤，混雙柏禮維 / 張淨惠、盧震 / 李芷蓁、陳政寬 / 許尹鏸、邱相榤 / 林芝昀及張課琦 / 林彥妤；土銀網球隊也有「網球小鋼炮」梁恩碩、「網壇未來之星」曹家宜，可謂強將輩出。

土地銀行羽球隊不僅國際賽事成績亮眼，更是企業社會責任的最佳代言人，透過每年的「青少年羽球夏令營」及「羽球我來了」公益教學，由土銀羽球國手將體適能知識及運動家精神傳承給下一代，更進一步提升弱勢學子受教權，在長期耕耘下，土地銀行已連續 16 年獲教育部頒贈體育推手獎的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項。