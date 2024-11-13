〈日股盤後〉日經失守3.9萬關 夏普、7-11母公司狂飆逾13%
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-13 15:46
〈日股盤後〉日經失守 3.9 萬關 夏普、7-11 母公司狂飆逾 13%〈日股盤後〉日經失守 3.9 萬關 夏普、7-11 母公司狂飆逾 13% 日本股市周三 (13 日) 開低走低，由於企業獲利前景堪憂，引發獲利賣壓，日經 225 指數(NKY) 終場下跌 654.43 點或 1.66%，報 38,721.66 點，再度失守 3 萬 9 點關卡。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 33.10 點或跌 1.21%，收 2,708.42 點。
分析師認為，市場對企業獲利的擔憂正成為日股的負擔，因為中國需求降溫、汽車銷售低迷，使得多家大型企業下調財測，引發股票拋售潮，多家大型銀行本周將公布上半年財報，是否能扭轉市場情緒備受關注。
焦點股部分，7-Eleven 母公司 Seven & i 控股考慮進行管理層收購實現私有化，以對抗來自加拿大零售巨頭 Alimentation Couche-Tard 的收購要約，私有化的交易估值高達 9 兆日元，激勵 Seven & i 股價飆漲 11.78%。
夏普公布財報，受惠液晶面板事業虧損縮小、加上出售上市企業股票認列特別獲利，五季來首度轉虧為盈，帶動股價狂噴 13.8%。
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