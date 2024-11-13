〈日股盤後〉日經失守3.9萬關 夏普、7-11母公司狂飆逾13%

〈日股盤後〉日經失守 3.9 萬關 夏普、7-11 母公司狂飆逾 13%〈日股盤後〉日經失守 3.9 萬關 夏普、7-11 母公司狂飆逾 13% 日本股市周三 (13 日) 開低走低，由於企業獲利前景堪憂，引發獲利賣壓，日經 225 指數( NKY ) 終場下跌 654.43 點或 1.66%，報 38,721.66 點，再度失守 3 萬 9 點關卡。

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分析師認為，市場對企業獲利的擔憂正成為日股的負擔，因為中國需求降溫、汽車銷售低迷，使得多家大型企業下調財測，引發股票拋售潮，多家大型銀行本周將公布上半年財報，是否能扭轉市場情緒備受關注。