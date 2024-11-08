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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Onestream, Inc. Class A(OS-US)EPS預估上修至0元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Onestream, Inc. Class A(OS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.02元上修至0元，其中最高估值0.07元，最低估值-0.04元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.07(0.01)0.150.36
最低值-0.04(-0.04)0.040.18
平均值0(-0.02)0.10.29
中位數0(-0.02)0.080.3

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值4.86億5.91億7.29億
最低值4.77億5.71億6.90億
平均值4.80億5.80億7.04億
中位數4.79億5.80億7.01億

歷史獲利表現

項目2022年2023年
EPS-0.28-0.13
營業收入2.79億3.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Onestream, Inc. Class A(OS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOS

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