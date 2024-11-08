鉅亨速報 - Factset 最新調查：Onestream, Inc. Class A(OS-US)EPS預估上修至0元，預估目標價為35.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Onestream, Inc. Class A(OS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.02元上修至0元，其中最高估值0.07元，最低估值-0.04元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.07(0.01)
|0.15
|0.36
|最低值
|-0.04(-0.04)
|0.04
|0.18
|平均值
|0(-0.02)
|0.1
|0.29
|中位數
|0(-0.02)
|0.08
|0.3
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.86億
|5.91億
|7.29億
|最低值
|4.77億
|5.71億
|6.90億
|平均值
|4.80億
|5.80億
|7.04億
|中位數
|4.79億
|5.80億
|7.01億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.28
|-0.13
|營業收入
|2.79億
|3.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Onestream, Inc. Class A(OS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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