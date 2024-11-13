鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為52.34元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 10:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對昂跑控股(ONON-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.9元下修至0.87元，其中最高估值1.08元，最低估值0.81元，預估目標價為52.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.08(1.08)
|1.19
|1.65
|2.05
|最低值
|0.81(0.81)
|0.63
|0.87
|1.58
|平均值
|0.89(0.91)
|0.99
|1.27
|1.78
|中位數
|0.87(0.9)
|1.01
|1.28
|1.71
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|24.29億
|31.92億
|39.90億
|47.65億
|最低值
|23.74億
|29.64億
|36.04億
|45.34億
|平均值
|24.04億
|30.55億
|37.87億
|46.47億
|中位數
|24.09億
|30.43億
|37.58億
|46.41億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-7.92
|-137.97
|-0.65
|0.19
|0.02
|營業收入
|2.69億
|4.53億
|7.93億
|12.80億
|19.94億
詳細資訊請看美股內頁：
昂跑控股(ONON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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