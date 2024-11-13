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鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為52.34元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 10:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對昂跑控股(ONON-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.9元下修至0.87元，其中最高估值1.08元，最低估值0.81元，預估目標價為52.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.08(1.08)1.191.652.05
最低值0.81(0.81)0.630.871.58
平均值0.89(0.91)0.991.271.78
中位數0.87(0.9)1.011.281.71

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值24.29億31.92億39.90億47.65億
最低值23.74億29.64億36.04億45.34億
平均值24.04億30.55億37.87億46.47億
中位數24.09億30.43億37.58億46.41億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-7.92-137.97-0.650.190.02
營業收入2.69億4.53億7.93億12.80億19.94億

詳細資訊請看美股內頁：
昂跑控股(ONON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSONON

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