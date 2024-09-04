鉅亨速報 - Factset 最新調查：Onestream, Inc. Class A(OS-US)EPS預估上修至-0.02元，預估目標價為34.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 14:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Onestream, Inc. Class A(OS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.02元上修至-0.02元，其中最高估值0.01元，最低估值-0.05元，預估目標價為34.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.01
|0.15
|0.36
|最低值
|-0.05(-0.05)
|0.04
|0.2
|平均值
|-0.02(-0.02)
|0.08
|0.27
|中位數
|-0.02(-0.02)
|0.08
|0.28
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.79億
|5.85億
|7.11億
|最低值
|4.76億
|5.71億
|6.82億
|平均值
|4.78億
|5.78億
|6.98億
|中位數
|4.78億
|5.79億
|7.00億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.28
|-0.13
|營業收入
|2.79億
|3.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Onestream, Inc. Class A(OS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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