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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Onestream, Inc. Class A(OS-US)EPS預估上修至-0.02元，預估目標價為34.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 14:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Onestream, Inc. Class A(OS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.02元上修至-0.02元，其中最高估值0.01元，最低估值-0.05元，預估目標價為34.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.010.150.36
最低值-0.05(-0.05)0.040.2
平均值-0.02(-0.02)0.080.27
中位數-0.02(-0.02)0.080.28

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值4.79億5.85億7.11億
最低值4.76億5.71億6.82億
平均值4.78億5.78億6.98億
中位數4.78億5.79億7.00億

歷史獲利表現

項目2022年2023年
EPS-0.28-0.13
營業收入2.79億3.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Onestream, Inc. Class A(OS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOS

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