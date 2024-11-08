金融業搶才大作戰！證交所年度徵才起跑 招募五大領域菁英

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-08 10:42

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金融業求才若渴，證交所被金管會賦予推動台灣建構亞洲資產管理中心的重責大任，也趕在年底加入搶才大戰！2024 年新進人員招募甄選已開跑，希望邀請「會計、法律、商管、資訊、機電」等五大領域的優秀人才加入，共同創造證券市場的多元未來。

證交所表示，期待吸引具創新思維的人才，為資本市場注入新動能，加速數位轉型，提供企業與投資人更穩健、安全的市場環境。本次證交所預計招募「會計、法律、商管、資訊、機電」等五大類別，包括：會計人員、法務人員、財金人員 (包含交易制度、券商服務及業務規劃三組)、應用系統開發人員、資通安全人員、系統與網路管理人員、系統操作與程式開發人員、機電管理人員。歡迎踴躍報名參與，成為證交所的生力軍。

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證交所配合政府推動亞洲資產管理中心，規劃從三大策略著手：協助發行公司國際化發展、推出多元商品利於市場發展，及促進國際合作及結合機構培育市場專業人才，共推出包含 13 項工作項目，並透過滾動式調整，採取留財與引資並重及投資台灣支持產業，以吸引更多國際資金與培育跨領域國際金融人才，實現將台灣打造成為亞洲資產管理中心的目標。

證交所表示，作為帶動台灣資本市場前進的領頭者，除持續深化數位轉型、精進永續管理，引領台灣成為亞洲資產管理中心外，更積極投入資源以強化團隊專業，重視員工生活及工作平衡、打造多元共容的職場環境。

本年度已陸續獲得 2024 年 HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎及企業永續獎、 2024 臺北市零碳標竿獎、2024 第八屆資誠永續影響力獎及 113 年度工作生活平衡獎 - 友善家庭獎等四項獎項的高度肯定，更是全球首家榮獲 BSI 頒發 ISO 14068-1 碳中和證書之交易所，以實際行動實現永續零碳承諾。

證交所不僅重視員工的職場發展，更注重員工的身心健康。除了基本勞健保外，還提供員工團體保險、交通與伙食津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托育津貼及子女教育補助等多樣化福利。為了促進全方位的成長，證交所也提供國內外進修培訓機會，並支持多元的員工社團活動，積極關懷並照顧員工的全面發展。