銳澤11/13以每股120元掛牌上櫃 中籤率0.22%

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-11-07 16:55

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氣體系統供應商銳澤 (7703-TW) 配合股票上市前辦理公開申購 584 張，每股發行價格 120 元，今 (7) 日舉辦公開申購抽籤，此次申購吸引 25 萬 8780 筆，凍結市場資金約 310.54 億元，中籤率僅 0.22%，顯示市場反應熱烈，依今日收盤價 177 元來看，中籤者抽到一張相當於現賺 47.5%。

銳澤將於 11 月 13 日正式轉上櫃，希冀借重資本市場資源擴大業務動能、籌資營運資金以及強化市場知名度，並持續擴大氣體供應主系統與 Turnkey 統包接案，同時深化既有知名半導體晶圓廠、記憶體廠客戶業務合作，並拓展電芯、石化、面板及設備材料等領域接單，拓寬銳澤服務領域廣度，壯大集團營運規模。

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