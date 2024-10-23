銳澤今起上櫃前現增競價拍賣 競拍底價107.14元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-23 12:35

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銳澤 (7703-TW) 為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣共計 2,140 張，競價拍賣底價每股為 107.14 元，將於 今 (23) 日起展開競價拍賣投標，拍賣期間為 10 月 23 日至 10 月 25 日止，擬於 10 月 29 日辦理開標，投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購。

另外，銳澤也預計 10 月 31 日起將進行公開申購，並在 11 月中旬掛牌上櫃。

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銳澤多年來深耕於半導體氣體二次配管工程領域，持續投入研發、優化製程生產良率、導入數位化管理提高施工效率及員工培訓，主要業務除主系統、二次配之氣體管路工程外，也包括高科技特殊氣體設備製造與銷售。