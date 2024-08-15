鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估上修至7.5元，預估目標價為162.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 16:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.28元上修至7.5元，其中最高估值8.4元，最低估值5.97元，預估目標價為162.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8.4(8.4)
|10.53
|11.25
|最低值
|5.97(5.75)
|7.44
|8.83
|平均值
|7.46(7.33)
|8.87
|10.17
|中位數
|7.5(7.28)
|8.92
|10.03
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|128.70億
|164.59億
|176.03億
|最低值
|121.42億
|125.79億
|133.55億
|平均值
|125.08億
|134.91億
|144.30億
|中位數
|125.02億
|132.53億
|139.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.25
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|營業收入
|81.18億
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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