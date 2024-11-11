路透：美國商務部發函 要求台積電暫停向大陸客戶供應AI晶片

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-11 09:00

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據《路透》上周六報導，消息人士表示，美國商務部已致函台積電，管制某些提供給大陸客戶的 7 奈米以下製程晶片，這些晶片用於 AI 加速器和繪圖處理器（GPU）。

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知情人士表示，台積電收到美方的信函後，已通知受影響客戶周一起暫停出貨。幾周前，台積電通知美國商務部，稱發現一款晶片被用於華為 AI 處理器。

另據《科創板日報》上周五報導，大陸兩家可能採購台積電 7 奈米代工服務的 AI 晶片公司，都表示不予置評，但一家中國國產算力晶片企業股東人證實了媒體提及的部分情況。

上述人士表示，上周五不只是台積電，三星也向他所投資的企業發送了郵件，稱其均在核查所有客戶的投片資質。

該人士強調，實情並非網傳的 11 月 11 日起切斷向客戶供應 7 奈米代工，而是要求配合核查。

「不過三星那邊給企業透露的消息是，接下來很可能要禁止，但具體禁止哪些範圍的產品，還要等待通知。」上述消息人士如是稱。

若後續相關禁令生效，關於其影響範圍，有大陸半導體投資人士表示，短期 AI 晶片企業只能按照新的規定，把晶片重新設計到更低一個檔次，降低算力密度；中期就看本土晶圓供應商先進製程產能良率提升和產能擴張情況，以及先進封裝良率和擴產情況；更長期還要看上游設備材料的突破進度。

上述投資人士說，幾家 AI 晶片企業原本計劃的上市節奏，可能會被打亂。