鑄件廠泰金-KY全年EPS可望突破10元 現增股17日上櫃交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-16 17:05

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家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 在 2024 年第一季及第三季營收相繼改寫歷史新高的挹注之下，全年營收及獲利可望有亮麗表現，且法人推估全年可因此賺回超過 1 個股本，而泰金 – KY 在今年辦理發債及現增計籌資約 6.34 億元全部完成，同時，2600 張的現增股將在明 (17) 日上櫃交易。

泰金 - KY2024 年上半年營收 7.77 億元，毛利率 34.98%，年增 13.43 個百分點，稅後純益 2.2 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 2 倍，每股純益達 6.15 元。而泰金 - KY2024 年第三季營收以 4.92 億元再度刷新歷史單季新高，

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泰金 - KY 在 2024 年第三季營收 4.92 億元，創新高，季增 38.39%，年增 52.23%，1-9 月營收 12.69 億元，已超過 2023 年全年營收，年增 49.1%，全年營收可望突破 2021 年的 13.59 億元改寫歷史新高。同時，法人估泰金 - KY 在 2024 年第三單季每股純益將再挹注達 2.5 元，再加上第四季的獲利；有助於全年每股純益登 10 元之上。