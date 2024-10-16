鑄件廠泰金-KY全年EPS可望突破10元 現增股17日上櫃交易
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-16 17:05
家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 在 2024 年第一季及第三季營收相繼改寫歷史新高的挹注之下，全年營收及獲利可望有亮麗表現，且法人推估全年可因此賺回超過 1 個股本，而泰金 – KY 在今年辦理發債及現增計籌資約 6.34 億元全部完成，同時，2600 張的現增股將在明 (17) 日上櫃交易。
泰金 - KY2024 年上半年營收 7.77 億元，毛利率 34.98%，年增 13.43 個百分點，稅後純益 2.2 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 2 倍，每股純益達 6.15 元。而泰金 - KY2024 年第三季營收以 4.92 億元再度刷新歷史單季新高，
泰金 - KY 在 2024 年第三季營收 4.92 億元，創新高，季增 38.39%，年增 52.23%，1-9 月營收 12.69 億元，已超過 2023 年全年營收，年增 49.1%，全年營收可望突破 2021 年的 13.59 億元改寫歷史新高。同時，法人估泰金 - KY 在 2024 年第三單季每股純益將再挹注達 2.5 元，再加上第四季的獲利；有助於全年每股純益登 10 元之上。
在美國進入降息循環將逐漸對製造業及消費帶來提振的預期，激勵台系大型零售商供應鏈在第三季營收有亮麗的表現，同時，包括泰金 - KY、慶豐富 (9935-TW)、美喆 - KY(8466-TW) 及嘉威 (3557-TW) 營收進入歷史高檔區。
同時，包括泰金 - KY、慶豐富及美喆 - KY 在下半年以來也積極辦理市場籌資的活動，也在準備銀彈進行更大的市場攻略行動，其中並以鑄件廠的泰金 - KY 業績表現最靚，市場籌資並且最早在 10 月中全部完成，現增股並將在 17 日上櫃交易。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 泰金-KY 上半年EPS估將達6元超越去年全年 早盤創新天價
- 泰金-KY擬發3億元CB籌資訂轉換價爲135元 溢價率102%
- 〈焦點股〉泰金-KY第三季營運仍強勢 股價登上149.5元新高點
- 泰金-KY上半年淨利超越去年全年年增2倍 EPS達6.15元
下一篇