〈焦點股〉泰金-KY全年EPS可望突破10元 爆量逆勢登漲停

家飾鑄件廠泰金 - KY( 6629-TW ) 在 2024 年第一季及第三季營收相繼改寫歷史新高的挹注之下，全年營收及獲利可望有亮麗表現，且法人推估全年可賺回超過 1 個股本，泰金 - KY 在今 (29) 日爆量逆勢一度攻上漲停價 139 元。

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泰金 - KY 在 2024 年第三季營收 4.92 億元，創新高，季增 38.39%，年增 52.23%，1-9 月營收 12.69 億元，已超過 2023 年全年營收，年增 49.1%，全年營收可望突破 2021 年的 13.59 億元改寫歷史新高。同時，法人估泰金 - KY 在 2024 年第三單季每股純益將再挹注達 2.5 元，再加上第四季的獲利；有助於全年每股純益登 10 元之上。

在美國進入降息循環將逐漸對製造業及消費帶來提振的預期，激勵台系大型零售商供應鏈在第三季營收有亮麗的表現同時，包括泰金 - KY、慶豐富 (9935-TW)、美喆 - KY(8466-TW) 在下半年以來也積極辦理市場籌資的活動，也在準備銀彈進行更大的市場攻略行動，其中並以鑄件廠的泰金 - KY 業績表現最靚，市場籌資並且最早在 10 月中全部完成，現增股並將在 10 月 17 日上櫃交易。