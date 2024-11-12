水污費10年來首漲！晶圓半導體、發電廠、PCB及電鍍業共2200業者受影響

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-12 12:31

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環境部今 (12) 日預告修正事業及污水下水道系統水污費收費辦法，已 10 年未調整的水污費率，為更貼合實際處理成本，優先調整重金屬、氰化物等有害健康物質及硫氧化物費率，並首次將氨氮、鋅及錫納入收費項目，且推出調整報繳期程及分期付款等；另新增投資能資源化抵減措施，鼓勵節能減碳達成綠色轉型。主要衝擊行業為工業區下水道系統、科學園區下水道系統、晶圓半導體製造業、發電廠、印刷電路板製造業及電鍍業，共約 2200 家，第一年約 9 成每年增加費額均低於 2 萬元。

水污染防治費自 104 年 5 月開徵畜牧業以外事業及污水下水道，106 年開徵畜牧業。初期優惠徵收到 109 年進入全額開徵，統計平均年收入約 4.7 億元。環境部統計發現，開徵後污染排放量並沒有因為列管家數成長而增加，106 至 112 年化學需氧量 (COD) 年排放量已從 5.3 萬噸大幅降至 3.9 萬噸，懸浮固體 (SS) 從 1.3 萬噸降至 0.9 萬噸，排放減量顯著，COD 已有減量 27%，SS 也有減量 32%。

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環境部水保司檢討表示，水污費開徵近 10 年來費率未曾調整，經過通盤檢討並參考最新廢水污染防治成本，提報費率審議委員會專家同意應該要合理化微調費率。特別是部分行業別所繳費額占比低，但與其生產額及排放總水量比例失衡；加上，河川污染指數統計嚴重污染源因以氨氮的達標率最低，卻未納入徵收項目，另鋅、錫重金屬具累積性也尚未徵收，爰配合近幾年的放流水標準修訂已經納入管制項目多年，故新增徵收氨氮、鋅及錫，並同時配合處理成本統計，也優先調整重金屬、氰化物等有害健康物質及硫氧化物費率，以提升業者減污意願。

經評估本次調整正式施行後，第一年徵收費額約增加 8,600 萬元，受影響事業及下水道系計 2,200 家，約九成每年增加費額均低於 2 萬元，主要衝擊行業為工業區下水道系統、科學園區下水道系統、晶圓半導體製造業、發電廠、印刷電路板製造業及電鍍業。且本次新增項目及調整費率採 5 年分年遞減，至第 6 年全額徵收等配套，另 COD 及 SS 費率本次未有調整，故實際受影響之家數相對有限。