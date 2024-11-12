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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司(MNDY-US)EPS預估上修至3.16元，預估目標價為326.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 06:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Monday.com有限公司(MNDY-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.83元上修至3.16元，其中最高估值3.26元，最低估值2.73元，預估目標價為326.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.26(3.11)4.365.96.32
最低值2.73(2.64)2.753.255.58
平均值3.05(2.84)3.554.535.95
中位數3.16(2.83)3.654.485.95

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.67億12.63億16.21億19.38億
最低值9.57億11.76億14.17億18.97億
平均值9.63億12.20億15.30億19.17億
中位數9.64億12.19億15.33億19.17億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.54-3.95-4.53-2.99-0.04
營業收入7,809萬1.61億3.08億5.19億7.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Monday.com有限公司(MNDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMNDY

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