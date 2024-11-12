鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司(MNDY-US)EPS預估上修至3.16元，預估目標價為326.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 06:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Monday.com有限公司(MNDY-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.83元上修至3.16元，其中最高估值3.26元，最低估值2.73元，預估目標價為326.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.26(3.11)
|4.36
|5.9
|6.32
|最低值
|2.73(2.64)
|2.75
|3.25
|5.58
|平均值
|3.05(2.84)
|3.55
|4.53
|5.95
|中位數
|3.16(2.83)
|3.65
|4.48
|5.95
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.67億
|12.63億
|16.21億
|19.38億
|最低值
|9.57億
|11.76億
|14.17億
|18.97億
|平均值
|9.63億
|12.20億
|15.30億
|19.17億
|中位數
|9.64億
|12.19億
|15.33億
|19.17億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.54
|-3.95
|-4.53
|-2.99
|-0.04
|營業收入
|7,809萬
|1.61億
|3.08億
|5.19億
|7.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Monday.com有限公司(MNDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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