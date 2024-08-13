鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司(MNDY-US)EPS預估上修至2.4元，預估目標價為270.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 02:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Monday.com有限公司(MNDY-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.34元上修至2.4元，其中最高估值2.96元，最低估值2.03元，預估目標價為270.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.96(2.67)
|3.86
|5.27
|4.69
|最低值
|2.03(2.03)
|2.26
|3.21
|4.69
|平均值
|2.45(2.34)
|2.95
|3.99
|4.69
|中位數
|2.4(2.34)
|2.88
|3.67
|4.69
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.61億
|12.37億
|15.73億
|19.29億
|最低值
|9.44億
|11.77億
|14.51億
|19.29億
|平均值
|9.50億
|12.06億
|15.23億
|19.29億
|中位數
|9.47億
|12.06億
|15.25億
|19.29億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.54
|-3.95
|-4.53
|-2.99
|-0.04
|營業收入
|7,809萬
|1.61億
|3.08億
|5.19億
|7.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Monday.com有限公司(MNDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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