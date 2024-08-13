search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司(MNDY-US)EPS預估上修至2.4元，預估目標價為270.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 02:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Monday.com有限公司(MNDY-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.34元上修至2.4元，其中最高估值2.96元，最低估值2.03元，預估目標價為270.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.96(2.67)3.865.274.69
最低值2.03(2.03)2.263.214.69
平均值2.45(2.34)2.953.994.69
中位數2.4(2.34)2.883.674.69

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.61億12.37億15.73億19.29億
最低值9.44億11.77億14.51億19.29億
平均值9.50億12.06億15.23億19.29億
中位數9.47億12.06億15.25億19.29億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.54-3.95-4.53-2.99-0.04
營業收入7,809萬1.61億3.08億5.19億7.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Monday.com有限公司(MNDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMNDY

相關行情

台股首頁我要存股
Monday.com有限公司250.3410.92%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty