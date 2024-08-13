search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司MNDY-US的目標價調升至280元，幅度約6.18%

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 04:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Monday.com有限公司(MNDY-US)提出目標價估值：中位數由263.7元上修至280元，調升幅度6.18%。其中最高估值315元，最低估值230元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Monday.com有限公司評價：積極樂觀16位、保持中立5位、保守悲觀1位。

Monday.com有限公司今(13日)收盤價為258.845元。近5日股價上漲6.18%，標普指數下跌0.04%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股MNDY市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Monday.com有限公司259.0514.78%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty