聲寶上半年EPS 1.27元 高溫、補助政策助攻 Q2純益雙增
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-13 18:32
聲寶 (1604-TW) 今 (13) 日公布上半年合併財報，受惠氣溫上升、家電補助政策，第二季純益 2.4 億元，呈季年雙增。上半年稅後純益 4.6 億元，年增 11.6%，每股純益 1.27 元
聲寶第二季營收 24.3 億元，季減 2.1%，年減 0.6%；毛利率 20.3%，季減 0.5 個百分點，年增 0.04 個百分點；營業利益 1.8 億元，季減 6.9%，年減 11.7%；營益率 7.4%，季減 0.4 個百分點，年減 0.9 個百分點。稅後純益 2.4 億元，季增 7.8%，年增 3.3%，每股純益 0.66 元。
聲寶累計上半年營收 49.1 億元，年增 2.4%；毛利率 20.5%，年增 0.1 個百分點；營業利益 3.7 億元，年減 7.6%；營益率 7.6%，年減 0.8 個百分點；稅後純益 4.6 億元，年增 11.6%，每股純益 1.27 元。
空調產品需求帶動聲寶成長，聲寶 7 月營收 8.32 億元，月增 6.35%、年增 0.51%。聲寶董事長陳盛沺先前於法說會表示，旗下子公司瑞智 (4532-TW)，壓縮機產量逐漸提升，外銷客戶包括歐洲、非洲等，將帶動聲寶成長，全年營收有望突破 100 億元。
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