讓優秀人才「進得來、留得住」 南山人壽僑生獎學金申請及臺大產學計畫同步啟動

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-11 13:20

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少子化帶來人口結構改變、勞動力人口比例下降，人才亦出現斷層，南山人壽宣布推出兩大育才計畫，雙管齊下，期待國際人才「進得來」、國內人才「留得住」！包含設立「南山人壽優秀僑生獎學金」，鼓勵優秀僑生及港澳生申請，獲選者每學期可獲頒新臺幣壹萬元的獎學金外，還有優先甄選實習職位的機會，可助提升國際學生畢業後的留臺工作意願；此外，與臺灣大學合作「希望種子培育 TCP(Talent Cultivating Program) 計畫」，讓學生在校期間，就有高階主管授課，有效了解專業實務，有望激勵更多優秀的學子，投入國內就業市場。

內政部發布最新統計 (註 1)，65 歲退休人口連續十年向上攀升，達 32 萬餘人，但工作年齡人口則是持續下降，少子化現象也導致臺灣的缺工現象日益嚴重，政府跨部會出招解決缺工、人才荒以及人才斷層等現象，南山人壽亦積極響應政府作為，宣布推出兩大育才計畫，雙管齊下，期待國際人才「進得來」、國內人才「留得住」！

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首先，在孕育國際金融人才部分，為鼓勵在臺僑生勤奮學習，培養未來傑出僑生人才，南山人壽特別設立「南山人壽優秀僑生獎學金 (註 2)」，即日起到 11 月 22 日為止，開放 14 所指定大學三年級 (含) 以上學士班、碩士班之僑生及港澳生申請，名額每學期合計共 10 名，符合申請資格並且獲獎的優秀學生，除了可獲頒壹萬元獎學金外，還能享有實習職位的優先甄選機會。

上一屆「南山人壽優秀僑生獎學金」得主鍾富安分享：「臺灣對我們很友善，一直都希望能留在這裡，而僑生獎學金計畫，不僅讓我毫無後顧之憂的專心念書，更重要的是讓我比很多同學先一步進入產業。」來自馬來西亞的鍾富安，在政治大學企管系的成績優異，畢業時還獲得書卷獎，當時，他將僑生獎學金運用在購買英文證照考試教材跟補貼生活開銷，積極充實職場硬實力，現在已是南山人壽的正職員工。他鼓勵有意申請僑生獎學金的學生們，畢業後可留臺工作，能夠把握申請機會，更不要錯過爭取實習職位的甄選機會，進入公司還有完整的培訓系統，可幫助實習生，順利接軌成為職場新鮮人。

此外，在國內人才的培養與預防流失部分，南山人壽與臺灣大學管理學院合作，推動「希望種子培育 TCP(Talent Cultivating Program) 計畫 (註 3)」，促進產學合一，幫助學生更深入了解金融產業、企業文化及職場生活。課程由南山人壽高階主管授課，不藏私傳授專業技能與實務心法，利用不同形式的課程設計，如：精算 / 投資相關專題講座、客服職務體驗、使用者體驗創新設計 / 數位技能工作坊，到 ESG 議題的專案探討等，讓參與學生綜覽金融保險產業樣貌。

事實上，留才、缺工是全球企業都正面臨著的挑戰，南山人壽一直以來，重視多元、公平和共融 (Diversity, Equity and Inclusion，縮寫為 DEI)，目前有多位來自英國、馬來西亞及香港等國家的正職員工及實習生，分別在南山人壽總公司及代表處工作，本次同步啟動兩大育才計畫，更是具體實踐促進多元、擁抱支持和接受所有種族、性別、宗教和社會經濟等不同背景的企業理念。