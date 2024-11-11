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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估上修至3.96元，預估目標價為33.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:16


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.89元上修至3.96元，其中最高估值4.45元，最低估值2.6元，預估目標價為33.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.45(4.39)6.815.245.32
最低值2.6(2.6)0.981.341.29
平均值3.9(3.85)3.513.443.11
中位數3.96(3.89)3.683.622.91

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值97.35億99.41億102.52億89.96億
最低值82.88億71.93億72.99億79.93億
平均值89.36億87.07億87.46億84.95億
中位數87.97億86.31億86.14億84.95億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-9.43-12.862.5911.029.25
營業收入63.15億44.35億79.85億110.75億82.79億

詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPA

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