鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估上修至3.96元，預估目標價為33.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:16
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.89元上修至3.96元，其中最高估值4.45元，最低估值2.6元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.45(4.39)
|6.81
|5.24
|5.32
|最低值
|2.6(2.6)
|0.98
|1.34
|1.29
|平均值
|3.9(3.85)
|3.51
|3.44
|3.11
|中位數
|3.96(3.89)
|3.68
|3.62
|2.91
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|97.35億
|99.41億
|102.52億
|89.96億
|最低值
|82.88億
|71.93億
|72.99億
|79.93億
|平均值
|89.36億
|87.07億
|87.46億
|84.95億
|中位數
|87.97億
|86.31億
|86.14億
|84.95億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-9.43
|-12.86
|2.59
|11.02
|9.25
|營業收入
|63.15億
|44.35億
|79.85億
|110.75億
|82.79億
詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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