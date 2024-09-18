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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估下修至4.14元，預估目標價為35.50元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 04:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.22元下修至4.14元，其中最高估值5.25元，最低估值2.68元，預估目標價為35.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.25(5.25)6.756.276.59
最低值2.68(2.68)0.91.451.54
平均值4.1(4.17)4.124.243.68
中位數4.14(4.22)4.234.283.29

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值99.59億110.12億111.69億94.76億
最低值85.79億73.39億75.20億87.95億
平均值90.98億92.72億93.50億91.36億
中位數91.35億91.54億90.66億91.36億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-9.43-12.862.5911.029.25
營業收入63.15億44.35億79.85億110.75億82.79億

詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPA

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