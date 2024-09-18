鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估下修至4.14元，預估目標價為35.50元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 04:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.22元下修至4.14元，其中最高估值5.25元，最低估值2.68元，預估目標價為35.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.25(5.25)
|6.75
|6.27
|6.59
|最低值
|2.68(2.68)
|0.9
|1.45
|1.54
|平均值
|4.1(4.17)
|4.12
|4.24
|3.68
|中位數
|4.14(4.22)
|4.23
|4.28
|3.29
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|99.59億
|110.12億
|111.69億
|94.76億
|最低值
|85.79億
|73.39億
|75.20億
|87.95億
|平均值
|90.98億
|92.72億
|93.50億
|91.36億
|中位數
|91.35億
|91.54億
|90.66億
|91.36億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-9.43
|-12.86
|2.59
|11.02
|9.25
|營業收入
|63.15億
|44.35億
|79.85億
|110.75億
|82.79億
詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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