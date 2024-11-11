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鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.6元，預估目標價為50.49元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.61元下修至0.6元，其中最高估值0.69元，最低估值0.55元，預估目標價為50.49元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.69(0.7)1.971.791.57
最低值0.55(0.55)0.480.871.46
平均值0.62(0.62)1.011.291.52
中位數0.6(0.61)0.981.241.52

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值57.88億62.59億67.13億69.87億
最低值56.37億59.57億62.42億68.12億
平均值56.75億60.49億63.99億69.00億
中位數56.58億60.21億63.47億69.00億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.08-2.06-1.34-0.65-0.09
營業收入25.22億31.28億44.07億51.94億55.68億

詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFL

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