鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.6元，預估目標價為50.49元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.61元下修至0.6元，其中最高估值0.69元，最低估值0.55元，預估目標價為50.49元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.69(0.7)
|1.97
|1.79
|1.57
|最低值
|0.55(0.55)
|0.48
|0.87
|1.46
|平均值
|0.62(0.62)
|1.01
|1.29
|1.52
|中位數
|0.6(0.61)
|0.98
|1.24
|1.52
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|57.88億
|62.59億
|67.13億
|69.87億
|最低值
|56.37億
|59.57億
|62.42億
|68.12億
|平均值
|56.75億
|60.49億
|63.99億
|69.00億
|中位數
|56.58億
|60.21億
|63.47億
|69.00億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.08
|-2.06
|-1.34
|-0.65
|-0.09
|營業收入
|25.22億
|31.28億
|44.07億
|51.94億
|55.68億
詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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