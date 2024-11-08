鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為48.32元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.67元下修至0.64元，其中最高估值0.7元，最低估值0.35元，預估目標價為48.32元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.7(0.84)
|2.27
|1.78
|1.64
|最低值
|0.35(0.35)
|0.48
|0.87
|1.46
|平均值
|0.62(0.65)
|1.06
|1.31
|1.55
|中位數
|0.64(0.67)
|1.03
|1.37
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|58.75億
|62.60億
|67.13億
|70.18億
|最低值
|56.47億
|59.57億
|62.42億
|68.12億
|平均值
|57.26億
|61.13億
|64.84億
|69.15億
|中位數
|57.35億
|60.88億
|64.60億
|69.15億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.08
|-2.06
|-1.34
|-0.65
|-0.09
|營業收入
|25.22億
|31.28億
|44.07億
|51.94億
|55.68億
詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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