search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為48.32元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.67元下修至0.64元，其中最高估值0.7元，最低估值0.35元，預估目標價為48.32元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.7(0.84)2.271.781.64
最低值0.35(0.35)0.480.871.46
平均值0.62(0.65)1.061.311.55
中位數0.64(0.67)1.031.371.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值58.75億62.60億67.13億70.18億
最低值56.47億59.57億62.42億68.12億
平均值57.26億61.13億64.84億69.15億
中位數57.35億60.88億64.60億69.15億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.08-2.06-1.34-0.65-0.09
營業收入25.22億31.28億44.07億51.94億55.68億

詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFL

相關行情

台股首頁我要存股
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)45.54.36%

延伸閱讀


Empty