鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至20.47元，預估目標價為223.53元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.11元下修至20.47元，其中最高估值23.29元，最低估值15.28元，預估目標價為223.53元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.29(23.29)
|24.16
|24.85
|24.1
|最低值
|15.28(15.28)
|17.03
|18.16
|22.72
|平均值
|20.67(20.83)
|21.4
|21.98
|23.36
|中位數
|20.47(21.11)
|21.24
|22
|23.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3,289.70億
|3,478.69億
|3,681.67億
|3,460.84億
|最低值
|2,950.63億
|2,903.58億
|2,958.02億
|3,392.14億
|平均值
|3,127.67億
|3,228.99億
|3,330.63億
|3,420.99億
|中位數
|3,115.39億
|3,239.60億
|3,318.62億
|3,410.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|13.53
|15.15
|18.26
|13.24
|25.31
|營業收入
|2,752.81億
|2,566.02億
|2,792.45億
|2,741.66億
|3,118.58億
詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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