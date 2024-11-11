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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至20.47元，預估目標價為223.53元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.11元下修至20.47元，其中最高估值23.29元，最低估值15.28元，預估目標價為223.53元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.29(23.29)24.1624.8524.1
最低值15.28(15.28)17.0318.1622.72
平均值20.67(20.83)21.421.9823.36
中位數20.47(21.11)21.242223.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3,289.70億3,478.69億3,681.67億3,460.84億
最低值2,950.63億2,903.58億2,958.02億3,392.14億
平均值3,127.67億3,228.99億3,330.63億3,420.99億
中位數3,115.39億3,239.60億3,318.62億3,410.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS13.5315.1518.2613.2425.31
營業收入2,752.81億2,566.02億2,792.45億2,741.66億3,118.58億

詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTM

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