鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為142.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sun Communities, Inc.(SUI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.8元下修至1.73元，其中最高估值2.95元，最低估值1.54元，預估目標價為142.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.95(2.95)
|2.41
|2.46
|2.08
|最低值
|1.54(1.54)
|1.98
|2.01
|2.08
|平均值
|2.11(2.07)
|2.13
|2.23
|2.08
|中位數
|1.73(1.8)
|2.13
|2.23
|2.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.36億
|34.67億
|35.76億
|37.43億
|最低值
|31.78億
|31.82億
|33.81億
|37.43億
|平均值
|32.66億
|33.56億
|34.79億
|37.43億
|中位數
|33.10億
|34.12億
|34.79億
|37.43億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.80
|1.34
|3.36
|2.00
|-1.72
|營業收入
|12.64億
|13.98億
|22.73億
|29.70億
|32.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Sun Communities, Inc.(SUI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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