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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為142.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sun Communities, Inc.(SUI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.8元下修至1.73元，其中最高估值2.95元，最低估值1.54元，預估目標價為142.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.95(2.95)2.412.462.08
最低值1.54(1.54)1.982.012.08
平均值2.11(2.07)2.132.232.08
中位數1.73(1.8)2.132.232.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值33.36億34.67億35.76億37.43億
最低值31.78億31.82億33.81億37.43億
平均值32.66億33.56億34.79億37.43億
中位數33.10億34.12億34.79億37.43億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.801.343.362.00-1.72
營業收入12.64億13.98億22.73億29.70億32.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Sun Communities, Inc.(SUI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUI

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