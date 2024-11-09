search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估下修至40.73元，預估目標價為700元

鉅亨網新聞中心 2024-11-09 10:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國巨(2327-TW)做出2024年EPS預估：中位數由41.16元下修至40.73元，其中最高估值51.76元，最低估值39.2元，預估目標價為700元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值51.76(51.76)60.1861.34
最低值39.2(39.2)43.0250.8
平均值42.75(42.69)49.5957.06
中位數40.73(41.16)47.8158.38

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值122,488,120135,530,000151,338,000
最低值120,972,920130,541,000141,933,420
平均值121,725,210132,731,750145,662,950
中位數121,812,000132,735,570145,106,180

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS41.844.2246.4627.58
營業收入
(單位：新台幣千元)		107,609,336121,086,925106,539,36067,672,108

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
國巨548-0.54%
美元/台幣32.115-0.39%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏弱
國巨

63.64%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
國巨

63.64%

勝率

延伸閱讀


Empty