鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估下修至40.73元，預估目標價為700元
鉅亨網新聞中心 2024-11-09 10:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國巨(2327-TW)做出2024年EPS預估：中位數由41.16元下修至40.73元，其中最高估值51.76元，最低估值39.2元，預估目標價為700元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|51.76(51.76)
|60.18
|61.34
|最低值
|39.2(39.2)
|43.02
|50.8
|平均值
|42.75(42.69)
|49.59
|57.06
|中位數
|40.73(41.16)
|47.81
|58.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|122,488,120
|135,530,000
|151,338,000
|最低值
|120,972,920
|130,541,000
|141,933,420
|平均值
|121,725,210
|132,731,750
|145,662,950
|中位數
|121,812,000
|132,735,570
|145,106,180
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|41.8
|44.22
|46.46
|27.58
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|107,609,336
|121,086,925
|106,539,360
|67,672,108
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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