鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至8.65元，預估目標價為211元
鉅亨網新聞中心 2024-11-09 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巨大(9921-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.86元下修至8.65元，其中最高估值9.26元，最低估值6.49元，預估目標價為211元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.26(9.26)
|13.16
|14.74
|最低值
|6.49(8.3)
|8.59
|10.1
|平均值
|8.36(8.86)
|10.7
|11.9
|中位數
|8.65(8.86)
|11.12
|10.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|78,646,000
|92,840,180
|104,881,440
|最低值
|72,789,000
|76,446,000
|80,393,000
|平均值
|75,635,220
|83,115,240
|89,200,250
|中位數
|74,785,250
|82,263,180
|86,368,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.68
|15.51
|15.81
|13.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|76,953,546
|92,043,675
|81,839,870
|70,010,849
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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