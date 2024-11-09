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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至8.65元，預估目標價為211元

鉅亨網新聞中心 2024-11-09 08:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巨大(9921-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.86元下修至8.65元，其中最高估值9.26元，最低估值6.49元，預估目標價為211元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.26(9.26)13.1614.74
最低值6.49(8.3)8.5910.1
平均值8.36(8.86)10.711.9
中位數8.65(8.86)11.1210.81

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值78,646,00092,840,180104,881,440
最低值72,789,00076,446,00080,393,000
平均值75,635,22083,115,24089,200,250
中位數74,785,25082,263,18086,368,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS8.6815.5115.8113.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		76,953,54692,043,67581,839,87070,010,849

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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