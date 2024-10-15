鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至8.86元，預估目標價為247.5元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巨大(9921-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.91元下修至8.86元，其中最高估值9.26元，最低估值8.3元，預估目標價為247.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.26(9.26)
|13.16
|14.77
|最低值
|8.3(8.3)
|9.95
|10.71
|平均值
|8.86(8.91)
|11.42
|13.17
|中位數
|8.86(8.91)
|11.47
|13.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|78,646,000
|92,840,000
|104,881,000
|最低值
|74,570,240
|78,204,940
|84,294,960
|平均值
|76,670,720
|85,383,960
|93,004,640
|中位數
|76,646,540
|83,805,500
|89,275,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.68
|15.51
|15.81
|13.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|76,953,546
|92,043,675
|81,839,870
|70,010,849
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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