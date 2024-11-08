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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估下修至59.12元，預估目標價為219元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 20:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由60.7元下修至59.12元，其中最高估值72.24元，最低估值38.4元，預估目標價為219元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值72.24(72.24)57.3934.2
最低值38.4(38.4)5.213.89
平均值58.15(58.22)34.9517.77
中位數59.12(60.7)36.1115.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值499,891,000524,359,000383,563,370
最低值408,002,950306,374,160295,415,610
平均值462,580,920395,966,030337,506,750
中位數468,538,010379,552,770333,541,260

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.787.0745.575.06
營業收入
(單位：新台幣千元)		276,714,825627,283,761489,406,832207,077,912

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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