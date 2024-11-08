鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估下修至59.12元，預估目標價為219元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 20:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由60.7元下修至59.12元，其中最高估值72.24元，最低估值38.4元，預估目標價為219元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|72.24(72.24)
|57.39
|34.2
|最低值
|38.4(38.4)
|5.21
|3.89
|平均值
|58.15(58.22)
|34.95
|17.77
|中位數
|59.12(60.7)
|36.11
|15.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|499,891,000
|524,359,000
|383,563,370
|最低值
|408,002,950
|306,374,160
|295,415,610
|平均值
|462,580,920
|395,966,030
|337,506,750
|中位數
|468,538,010
|379,552,770
|333,541,260
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.7
|87.07
|45.57
|5.06
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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