川普紅色浪潮來襲！路博邁估明年GDP上修 保守配置美債

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-09 09:37

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2024 年美國總統大選由川普大獲全勝，共和黨可望全面執政，路博邁固定收益投資長分享最新觀點，分析紅色浪潮對美國經濟、通膨、利率帶來的影響，他認為，明年美國經濟成長可望小幅上修，明年通膨下滑的看法不變，但仍高於聯準會目標，此外，路博邁預期明年初暫停降息的可能性增加，因此對美國公債持保守看法，採偏低配置。

紅色浪潮下 明年美 GDP 有機會小幅上修

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川普強勢回歸白宮，雖然目前在政策上還是有很多未知數，但預期美國 2025 年的經濟成長率有機會小幅上修，且未來幾年將有更高的成長潛力。主要成長動能將來自於減稅與企業支持政策、較低的能源成本及監管政策放鬆等。

至於對通膨的走勢看法，首先，若川普實施全面激進的關稅課徵，將使得商品價格走揚，可能導致 2025 上半年的核心 CPI 同比上漲 0.1 至 0.25%，但若關稅實施的速度較慢或是較有針對性，則影響層面就相對溫和。其次，從大選結果來看，通膨議題對美國民眾來說有很大的影響性，預期新政府將專注於降低通膨，可能會使得部分財政政策較為緊縮。

此外，移民減少可能會讓薪資水準提升，但也可能抑制需求。總結來說，我們對通膨的基本看法沒有改變，也就是明年通膨會下滑，但仍將高於聯準會目標，而投資人基於潛在關稅政策，需要更留意通膨進一步上升的風險。

投資長指出，新政府成員的任命將對個別產業產生重大影響，特別是醫療保健、能源及銀行等。相對有機會受惠的包括景氣循環相關產業，以及併購活動在川普執政下可能增加，對一些原本體質較弱的公司會有幫助，我們將透過由下而上的方式尋找優質投資機會。

相對需要留意的部分，會是過去較大程度依賴《降低通膨法案》獲得補貼的公司，有可能受到政策調整的負面影響。

對於新興市場債的影響，我們認為整體新興市場在更高的實質利率及較為疲弱的貨幣前景下可能面臨較大壓力。預期投資級新興經濟體表現相對穩健，而部分體質較差，以及可能受關稅影響的小型經濟體將面臨風險。此外，與前次 2017 年川普當選不同的是，我們不認為中國會推出大規模財政刺激措施來支撐全球經濟。

路博邁對美債持謹慎看法 看好浮動利率債

在存續期的調整上，因預期明年初暫停降息的可能性增加，路博邁對美國公債抱持較為謹慎的看法，長線來說，原則上在未來利率波動較高的環境下，會採取相對過去水準偏低的存續期配置。不過，短線上我們在選舉前後有小幅拉長存續期，並計畫在市場利率彈升時再戰術性拉長。主要是基於評價相對有吸引力，且觀察川普當選後的拋售影響有限，短線上有機會看到空頭回補的機會。

此外，考量長天期利率將更加波動的前景，我們持續看好浮動利率債及貸款的投資機會，認為此類債券不僅具備收益吸引力，且因存續期短，能有效降低利率風險，預計將進一步增持。