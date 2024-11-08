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外資反手調節面板雙虎 連18賣聯電累計出脫49萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-08 19:10

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外資反手調節面板雙虎 連18賣聯電累計出脫49萬張。(鉅亨網資料照)

台股今 (8) 日終場上漲 145 點，收在 23553 點，靠攏前高 23713 點，外資由買轉賣，除了反手調節面板雙虎外，也再度提款聯電 1.8 萬張，已連 18 賣，累計賣超張數高達 49 萬張。

三大法人合計買超 38.09 億元，外資由買轉賣 0.12 億元，投信買超 30.42 億元，已連 8 買，自營商買超 7.79 億元，連 2 買；期貨方面，外資減碼空單 3104 口，未平倉空單口數降至 42828 口。


觀察外資賣超對象，多為電子股僅一檔傳產股，台塑化 (6505-TW) 因昨日公布 10 月營收表現失色，今也遭外資大賣 1 萬張，也持續倒貨聯電 (2303-TW)(UMC-US) 達 1.8 萬張，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 合計也有 1.7 萬張。

外資買超則以 ETF 為主，買超前十檔有七檔 ETF，包括群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、中信優息投資級債 (00948B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW)、永豐中國科技 50 大 (00887-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、元大美債 20 正 2(00680L-TW)、國泰 20 年美債正 2(00688L-TW)，合計近 12 萬張。

投信與自營商皆與外資有志一同，特別青睞緯創 (3231-TW) 與陽明 (2609-TW)，在三大法人全站買方下，合計買超張數分別達 3.6 萬、2.5 萬張。

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三大法人台股緯創陽明聯電外資賣超

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元大美債20年29.150.59%
國泰20年美債正28.142.13%
國泰20年美債30.310.66%
永豐中國科技50大9.172.80%
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