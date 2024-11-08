外資反手調節面板雙虎 連18賣聯電累計出脫49萬張

台股今 (8) 日終場上漲 145 點，收在 23553 點，靠攏前高 23713 點，外資由買轉賣，除了反手調節面板雙虎外，也再度提款聯電 1.8 萬張，已連 18 賣，累計賣超張數高達 49 萬張。