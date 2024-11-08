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鉅亨速報

營收速報 - 威盛(2388)10月營收16.35億元年增率高達59.71％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 17:15


威盛(2388-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣16.35億元，年增率59.71%，月增率-38.29%。

今年1-10月累計營收為120.43億元，累計年增率27.34%。

最新價為110.5元，近5日股價上漲2.15%，相關半導體業上漲3.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-7464 張
  • 外資買賣超：-6848 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：-620 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 16.35億 60% -38%
24/9 26.49億 167% 44%
24/8 18.36億 70% 129%
24/7 8.03億 -32% -21%
24/4 12.18億 21% 52%
24/3 8.00億 4% 38%

威盛(2388-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等。電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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