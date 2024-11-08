營收速報 - 弘裕(1474)10月營收2.98億元年增率高達33.16％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 17:15
今年1-10月累計營收為25.92億元，累計年增率20.8%。
最新價為14元，近5日股價上漲5.3%，相關紡織纖維上漲0.12%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-64 張
- 外資買賣超：-48 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-16 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|2.98億
|33%
|16%
|24/9
|2.56億
|9%
|-8%
|24/8
|2.78億
|8%
|23%
|24/7
|2.27億
|-2%
|-17%
|24/6
|2.74億
|38%
|7%
|24/5
|2.55億
|32%
|-6%
弘裕(1474-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種塑膠製品之加工製造買賣。各種棉毛絲纖維織品之製造代織,買賣,印染,整理及加工內外銷。有關行紀業務進出口貿易事業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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