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鉅亨速報

營收速報 - 弘裕(1474)10月營收2.98億元年增率高達33.16％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 17:15


弘裕(1474-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣2.98億元，年增率33.16%，月增率16.39%。

今年1-10月累計營收為25.92億元，累計年增率20.8%。

最新價為14元，近5日股價上漲5.3%，相關紡織纖維上漲0.12%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-64 張
  • 外資買賣超：-48 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-16 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 2.98億 33% 16%
24/9 2.56億 9% -8%
24/8 2.78億 8% 23%
24/7 2.27億 -2% -17%
24/6 2.74億 38% 7%
24/5 2.55億 32% -6%

弘裕(1474-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種塑膠製品之加工製造買賣。各種棉毛絲纖維織品之製造代織,買賣,印染,整理及加工內外銷。有關行紀業務進出口貿易事業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報10月營收弘裕

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