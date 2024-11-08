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鉅亨速報

營收速報 - 宏璟(2527)10月營收54.67億元年增率高達16423.07％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 19:30


宏璟(2527-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣54.67億元，年增率16423.07%，月增率3498.88%。

今年1-10月累計營收為70.45億元，累計年增率224.99%。

最新價為32.3元，近5日股價下跌-1.07%，相關建材營造下跌-2.49%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：-7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 54.67億 16423% 3499%
24/9 1.52億 458% -58%
24/8 3.61億 -79% 104%
24/7 1.77億 82% -11%
24/6 1.98億 375% 145%
24/5 8,096萬 147% -55%

宏璟(2527-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報10月營收宏璟

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