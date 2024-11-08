營收速報 - 麗正(2302)10月營收6,682萬元年增率高達32.37％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 17:15
今年1-10月累計營收為6.19億元，累計年增率-0.74%。
最新價為19.15元，近5日股價上漲3.89%，相關半導體業上漲3.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-41 張
- 外資買賣超：-40 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|6,682萬
|32%
|-2%
|24/9
|6,830萬
|22%
|0%
|24/8
|6,811萬
|5%
|5%
|24/7
|6,499萬
|-7%
|6%
|24/6
|6,132萬
|-4%
|-5%
|24/5
|6,468萬
|-10%
|-18%
麗正(2302-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種電子整流二極體及半導體零件，一般精密電子器材製造及銷售。代理國內外廠商電子產品銷售等業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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