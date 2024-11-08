營收速報 - 興富發(2542)10月營收63.06億元年增率高達43.56％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 15:15
今年1-10月累計營收為310.44億元，累計年增率-25%。
最新價為41.45元，近5日股價上漲0.74%，相關建材營造上漲0.36%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1803 張
- 外資買賣超：-1570 張
- 投信買賣超：+36 張
- 自營商買賣超：-269 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|63.06億
|44%
|107%
|24/9
|30.51億
|-64%
|-13%
|24/8
|35.25億
|-52%
|21%
|24/7
|29.23億
|-33%
|1%
|24/6
|28.91億
|-18%
|-36%
|24/5
|45.00億
|27%
|71%
興富發(2542-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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