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鉅亨速報

營收速報 - 興富發(2542)10月營收63.06億元年增率高達43.56％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 15:15


興富發(2542-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣63.06億元，年增率43.56%，月增率106.71%。

今年1-10月累計營收為310.44億元，累計年增率-25%。

最新價為41.45元，近5日股價上漲0.74%，相關建材營造上漲0.36%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1803 張
  • 外資買賣超：-1570 張
  • 投信買賣超：+36 張
  • 自營商買賣超：-269 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 63.06億 44% 107%
24/9 30.51億 -64% -13%
24/8 35.25億 -52% 21%
24/7 29.23億 -33% 1%
24/6 28.91億 -18% -36%
24/5 45.00億 27% 71%

興富發(2542-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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