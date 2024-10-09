鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-2.49元，預估目標價為129.58元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.22元下修至-2.49元，其中最高估值-0.38元，最低估值-5.87元，預估目標價為129.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.38(-0.38)
|-0.16
|-0.24
|0.07
|最低值
|-5.87(-5.87)
|-7.3
|-7.65
|-8.16
|平均值
|-2.56(-2.46)
|-3.09
|-3.31
|-2.81
|中位數
|-2.49(-2.22)
|-2.4
|-2.44
|-1.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.70億
|37.69億
|43.29億
|50.48億
|最低值
|22.85億
|16.69億
|16.68億
|23.61億
|平均值
|27.24億
|27.10億
|27.61億
|34.81億
|中位數
|27.93億
|27.09億
|27.42億
|33.66億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.95
|0.07
|49.86
|40.76
|4.18
|營業收入
|1.22億
|5.50億
|224.30億
|181.93億
|41.29億
詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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