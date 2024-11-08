search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 台積電(2330)10月營收3,142.40億元年增率高達29.21％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 15:15


台積電(2330-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣3,142.40億元，年增率29.21%，月增率24.76%。

今年1-10月累計營收為2.34兆元，累計年增率31.51%。

最新價為1090元，近5日股價上漲3.4%，相關半導體業上漲3.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-28525 張
  • 外資買賣超：-29312 張
  • 投信買賣超：+2251 張
  • 自營商買賣超：-1464 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 3,142.40億 29% 25%
24/9 2,518.73億 40% 0%
24/8 2,508.66億 33% -2%
24/7 2,569.53億 45% 24%
24/6 2,078.69億 33% -9%
24/5 2,296.20億 30% -3%

台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收台積電

相關行情

台股首頁我要存股
台積電10902.35%
美元/台幣32.13-0.34%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
台積電

57.14%

勝率

#當沖高手_強

偏強
台積電

57.14%

勝率

#V型反轉

偏強
台積電

57.14%

勝率

#上升三紅K

偏強
台積電

57.14%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
台積電

57.14%

勝率

延伸閱讀


Empty