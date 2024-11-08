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營收速報 - 錼創科技-KY創(6854)10月營收2.34億元年增率高達176.43％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 14:16


錼創科技-KY創(6854-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣2.34億元，年增率176.43%，月增率6.32%。

今年1-10月累計營收為12.88億元，累計年增率64.6%。

最新價為165.5元，近5日股價上漲8.85%，相關半導體業上漲3.06%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-408 張
  • 外資買賣超：-367 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-41 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 2.34億 176% 6%
24/9 2.20億 180% 19%
24/8 1.84億 18% 52%
24/7 1.21億 2% -21%
24/6 1.52億 81% 65%
24/5 9,237萬 -21% 18%

錼創科技-KY創(6854-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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