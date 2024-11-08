營收速報 - 錼創科技-KY創(6854)10月營收2.34億元年增率高達176.43％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 14:16
錼創科技-KY創(6854-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣2.34億元，年增率176.43%，月增率6.32%。
今年1-10月累計營收為12.88億元，累計年增率64.6%。
最新價為165.5元，近5日股價上漲8.85%，相關半導體業上漲3.06%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-408 張
- 外資買賣超：-367 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-41 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|2.34億
|176%
|6%
|24/9
|2.20億
|180%
|19%
|24/8
|1.84億
|18%
|52%
|24/7
|1.21億
|2%
|-21%
|24/6
|1.52億
|81%
|65%
|24/5
|9,237萬
|-21%
|18%
錼創科技-KY創(6854-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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