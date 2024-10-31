〈友達法說〉明年面板產業供需更健康 車用、垂直場域續成長
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-31 17:16
面板大廠友達 (2409-TW) 今 (31) 日召開法說，董事長彭双浪表示，明年顯示科技整體產業的供需會更趨健康；智慧移動及垂直場域兩大事業體目前訂單能見度不錯，可以預期明年將會持續成長，帶動整體營運表現。
友達也同步公告，為支持星耀能源擴大經營，友達及子公司康利投資將以所持有星耀能源之全數股份充抵出資額，以股份轉換方式，參與發起設立「星耀控股」，星耀能源將成為星耀控股 100% 持股的子公司。
友達說明，集團對星耀能源的累計投資金額達 26.4 億元，持股比例為 33%，本次股份轉換後，對星耀控股的持股比例沒有變動。
未來星耀控股將計畫進行公開發行，進一步投入其它再生能源領域及相關輔助事業，並透過產業鏈垂直整合與水平擴張，建立完整的再生能源產業鏈，朝向成為淨零方案的完全供應商，打造永續經營的綠能運營平台。
星耀能源於 2017 年成立，積極投入太陽能電廠的投資，隨著大型案場陸續進行併網，星耀能源近年來的營運效益持續上升，迄今星耀能源已成功併網的裝置容量約為 359MW。
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