打敗輝達！AppLovin今年來股價飆漲655% 成「新AI妖股」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-08 14:45

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華爾街又找到一檔 AI 新寵：AppLovin(APP-US) ，其軟體業務強勁成長，激勵股價今年來暴漲 655%，遠超輝達的 200%，成為今年的新 AI 妖股。

AppLovin 是一家行動廣告科技公司，從 7 億名行動遊戲玩家取得數據，透過 AI 分析並提高開發者廣告效益，Google、X（前 Twitter）、Meta 都是其合作夥伴。

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該公司 7 日公布令人驚豔的第三季財報，營收年增 39%，軟體業務連續五個季度年增率超過 60%，當季營運現金流為 5.51 億美元，自由現金流為 5.45 億美元。

AppLovin 的執行長 Adam Foroughi 對於 2025 年在該領域的擴張充滿信心，並透露將推出自助服務平臺，以拓展全球廣告機會。

分析師對 AppLovin 的評價不一。摩根士丹利將目標價格幾乎翻倍至 200 美元，但仍維持平等權重評級，並表示，AppLovin 想持續向上，必須在 1000 億美元的全球手機遊戲市場中推動行業增長。