誰當選都想逃！未來不確定、缺乏安全感 一群美超級富豪正在走人

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-08 12:54

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雖然美國總統大選已經落幕，但人們對美國未來的不確定性和缺乏安全感卻達到一個新的高潮，此時美國超級富豪們正進行一場現實版的「大逃亡」。

美國是全球最大財富中心，根據今年《美國財富報告》，美國佔全球流動可投資財富的 32%，總額達 67 兆美元且全球有 37% 百萬富翁住在美國，全美約有 550 萬人身家在百萬美元以上，過去十年這一數字成長速度達到驚人的 62%，遠遠超過全球 38% 的增速。

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美國財經媒體《CNBC》日前以「創紀錄數量的美國富人正打算在選後離開美國」為題報導了美國現狀，該報導並非危言聳聽，而是來自現實依據。

根據專為富人提供國際移民諮詢的國際集團公司 Henley&Partners 的相關數據，美國富人第一次成為該公司最大的客戶群，占其業務的 20%，超過任何其他國籍人士，且打算移居國外的美國人數比去年至少增加 30%。

國際稅務和移民公司 Lesperance and Associates 數據也顯示，去年雇用該公司進行海外移民的美國人數量大約增加 2 倍，為富人提供移民計畫建議的 Arton Capital 也說，53% 美國百萬富翁稱無論誰贏都可能在選後離開美國，其中年輕百萬富翁最可能離開，64% 的 18 到 29 歲百萬富翁稱「非常有興趣」透過海外投資居留計畫，尋求所謂的「黃金簽證」。

專家指出，美國富人之所以離開，是因為政府要處理巨額赤字和大量債務時，能做的選擇無非是加稅來大幅減支，或是大量印鈔，而加稅對象只能是富人。

此前，更多的美國富豪主要出於稅收原因對移居海外感興趣，現在則是對政治和對暴力產生恐懼，包括大規模校園槍擊案、潛在政治暴力、反猶太主義、伊斯蘭恐懼症等等。

在大選期間，一些人擔心川普敗選會發生社會動蕩和暴力事件，一些人則擔心賀錦麗擬對擁有至少 1 億美元資產的個人徵收至少 25% 的未實現資本利得稅。

擁有巨大財富的富人群體可謂是對風險最敏銳的群體之一。事實上，在美國，人均收入和財富水準最高的城市和州，負債通常也最高。在貧富懸殊和經濟下行的情況下，一些人已經從美國的一些州搬到了另一些州。

目前，為了降低風險與保護財富，許多富人選擇逃離美國，持有第二本，甚至第三本護照。

至於美國富豪最理想的「第二本護照」之地主要在歐洲。根據相關機構的說法，尋求居留權或第二國籍的美國人首選國家包括葡萄牙、馬爾他、希臘、西班牙、安提瓜，以及義大利。

在歐洲，美國人投資數十萬美元買房或基金，是完全可以實現移民的，這也讓葡萄牙「黃金簽證」計畫繼續展現出強大的吸引力。持有葡萄牙黃金簽證，可自由通行申根 29 國，且最快 5 年就可申請到葡萄牙護照。

位於地中海的馬爾他也是美國富人熱衷移民的國家。根據《2023 年度美國財富報告》，美國公民對馬爾他黃金簽證和護照的諮詢量過去 5 年上升 447%。

移民律師表示，馬爾他的投資公民身份計畫雖價格高昂，總計約 100 萬到 120 萬美元，但該計畫提供公民身份以及在馬爾他和歐盟的無限制旅行和居留權。不過，歐盟認為馬爾他的計畫允許個人透過大額捐款獲得公民身份，申請人缺乏與馬爾他之間的真實聯繫，威脅歐盟公民身份的聲譽。這場法律鬥爭還一直在持續。