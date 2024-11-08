誰當選都想逃！未來不確定、缺乏安全感 一群美超級富豪正在走人
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-08 12:54
雖然美國總統大選已經落幕，但人們對美國未來的不確定性和缺乏安全感卻達到一個新的高潮，此時美國超級富豪們正進行一場現實版的「大逃亡」。
美國是全球最大財富中心，根據今年《美國財富報告》，美國佔全球流動可投資財富的 32%，總額達 67 兆美元且全球有 37% 百萬富翁住在美國，全美約有 550 萬人身家在百萬美元以上，過去十年這一數字成長速度達到驚人的 62%，遠遠超過全球 38% 的增速。
美國財經媒體《CNBC》日前以「創紀錄數量的美國富人正打算在選後離開美國」為題報導了美國現狀，該報導並非危言聳聽，而是來自現實依據。
根據專為富人提供國際移民諮詢的國際集團公司 Henley&Partners 的相關數據，美國富人第一次成為該公司最大的客戶群，占其業務的 20%，超過任何其他國籍人士，且打算移居國外的美國人數比去年至少增加 30%。
國際稅務和移民公司 Lesperance and Associates 數據也顯示，去年雇用該公司進行海外移民的美國人數量大約增加 2 倍，為富人提供移民計畫建議的 Arton Capital 也說，53% 美國百萬富翁稱無論誰贏都可能在選後離開美國，其中年輕百萬富翁最可能離開，64% 的 18 到 29 歲百萬富翁稱「非常有興趣」透過海外投資居留計畫，尋求所謂的「黃金簽證」。
專家指出，美國富人之所以離開，是因為政府要處理巨額赤字和大量債務時，能做的選擇無非是加稅來大幅減支，或是大量印鈔，而加稅對象只能是富人。
此前，更多的美國富豪主要出於稅收原因對移居海外感興趣，現在則是對政治和對暴力產生恐懼，包括大規模校園槍擊案、潛在政治暴力、反猶太主義、伊斯蘭恐懼症等等。
在大選期間，一些人擔心川普敗選會發生社會動蕩和暴力事件，一些人則擔心賀錦麗擬對擁有至少 1 億美元資產的個人徵收至少 25% 的未實現資本利得稅。
擁有巨大財富的富人群體可謂是對風險最敏銳的群體之一。事實上，在美國，人均收入和財富水準最高的城市和州，負債通常也最高。在貧富懸殊和經濟下行的情況下，一些人已經從美國的一些州搬到了另一些州。
目前，為了降低風險與保護財富，許多富人選擇逃離美國，持有第二本，甚至第三本護照。
至於美國富豪最理想的「第二本護照」之地主要在歐洲。根據相關機構的說法，尋求居留權或第二國籍的美國人首選國家包括葡萄牙、馬爾他、希臘、西班牙、安提瓜，以及義大利。
在歐洲，美國人投資數十萬美元買房或基金，是完全可以實現移民的，這也讓葡萄牙「黃金簽證」計畫繼續展現出強大的吸引力。持有葡萄牙黃金簽證，可自由通行申根 29 國，且最快 5 年就可申請到葡萄牙護照。
阿爾加維是葡萄牙房價最昂貴地區之一，如今美國的買家數量正大幅上漲。在一系列影響下，葡萄牙提高最低投資門檻，雖保留了黃金簽證，但取消房地產投資的方式。「黃金簽證」是為了吸引外國富人的投資，以個人投資換取某個國家的居留簽證，繼而獲得該國的永居權並最終入籍。
位於地中海的馬爾他也是美國富人熱衷移民的國家。根據《2023 年度美國財富報告》，美國公民對馬爾他黃金簽證和護照的諮詢量過去 5 年上升 447%。
移民律師表示，馬爾他的投資公民身份計畫雖價格高昂，總計約 100 萬到 120 萬美元，但該計畫提供公民身份以及在馬爾他和歐盟的無限制旅行和居留權。不過，歐盟認為馬爾他的計畫允許個人透過大額捐款獲得公民身份，申請人缺乏與馬爾他之間的真實聯繫，威脅歐盟公民身份的聲譽。這場法律鬥爭還一直在持續。
今年 8 月，義大利政府也針對將納稅居住地轉移到義國的超級富豪海外收入徵收的「單一稅」稅額翻倍，從原來每年 10 萬提高到每年 20 萬歐元，這直接拉高富豪移民的生活成本，但即便如此，對於想要逃離美國富人來說，義大利仍然是一個不錯的選擇。
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