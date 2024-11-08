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鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至26.56元，預估目標價為480元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 08:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.21元下修至26.56元，其中最高估值39.49元，最低估值24.95元，預估目標價為480元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值39.49(39.49)49.5854.91
最低值24.95(24.95)25.731.1
平均值27.67(27.98)31.9239.33
中位數26.56(27.21)31.2637.7

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值67,236,89082,012,85093,465,460
最低值62,082,00066,429,27071,861,530
平均值63,198,18071,021,12079,156,780
中位數62,682,78070,658,55076,785,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS45.4135.3127.2730.11
營業收入
(單位：新台幣千元)		70,651,59370,286,87161,130,59255,358,788

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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