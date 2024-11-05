鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至30.25元，預估目標價為546元
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 22:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2024年EPS預估：中位數由30.52元下修至30.25元，其中最高估值39.49元，最低估值27.34元，預估目標價為546元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|39.49(39.49)
|49.58
|54.91
|最低值
|27.34(27.34)
|28.23
|31.1
|平均值
|30.65(30.82)
|36.29
|43.99
|中位數
|30.25(30.52)
|33.78
|44.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|67,236,890
|82,012,850
|93,465,460
|最低值
|62,415,430
|66,429,270
|71,861,530
|平均值
|64,451,760
|74,083,780
|82,651,660
|中位數
|64,382,000
|73,667,500
|82,027,210
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|45.41
|35.31
|27.27
|30.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,651,593
|70,286,871
|61,130,592
|55,358,788
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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