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鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至30.25元，預估目標價為546元

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 22:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2024年EPS預估：中位數由30.52元下修至30.25元，其中最高估值39.49元，最低估值27.34元，預估目標價為546元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值39.49(39.49)49.5854.91
最低值27.34(27.34)28.2331.1
平均值30.65(30.82)36.2943.99
中位數30.25(30.52)33.7844.33

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值67,236,89082,012,85093,465,460
最低值62,415,43066,429,27071,861,530
平均值64,451,76074,083,78082,651,660
中位數64,382,00073,667,50082,027,210

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS45.4135.3127.2730.11
營業收入
(單位：新台幣千元)		70,651,59370,286,87161,130,59255,358,788

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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