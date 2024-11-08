鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至24.57元，預估目標價為441元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2024年EPS預估：中位數由25.43元下修至24.57元，其中最高估值27.36元，最低估值23.47元，預估目標價為441元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|27.36(28)
|31.52
|32.12
|最低值
|23.47(23.47)
|24.59
|29.54
|平均值
|25.24(25.63)
|28.09
|30.83
|中位數
|24.57(25.43)
|27.73
|30.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7,610,000
|8,520,000
|8,442,050
|最低值
|6,719,000
|7,269,000
|8,362,000
|平均值
|7,006,470
|7,685,940
|8,402,020
|中位數
|6,871,860
|7,632,600
|8,402,020
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|22.83
|22.03
|17.84
|10.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,789,861
|6,321,198
|5,595,043
|3,978,413
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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