鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至10.38元，預估目標價為1000元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.99元下修至10.38元，其中最高估值15.1元，最低估值5.11元，預估目標價為1000元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.1(15.1)
|21.85
|26.21
|最低值
|5.11(6.2)
|8.5
|14.89
|平均值
|9.89(10.82)
|16.15
|20.94
|中位數
|10.38(10.99)
|16.95
|21.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2,013,000
|2,770,000
|2,990,190
|最低值
|1,582,550
|1,877,080
|2,402,440
|平均值
|1,794,970
|2,291,310
|2,716,540
|中位數
|1,826,700
|2,302,640
|2,757,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.6
|12.16
|8.12
|10.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,612,337
|1,360,165
|1,011,879
|981,016
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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