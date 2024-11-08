手續費、投資雙頭賺 聯邦銀前3季獲利已超越去年
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-08 00:48
聯邦銀行 (2838-TW) 7 日舉行線上法人說明會，並公布自結財務數字及營運狀況。聯邦銀行 2024 年前 3 季累積稅後純益 43.29 億元，較去年同期增加 18.18%，主要受惠於存放款業務成長、財管手收增加，以及各項投資損益增加所致，合併自結數提前超車 2023 年全年稅後純益 43.21 億元。
綜觀主要業務表現，存放款業務方面，截至 9 月底為止自結數，總存款平均餘額逾 7870 億元，較去年同期增加 4.56%，總放款平均餘額逾 6032 億元，較去年同期增加 5.95%。
另，因存放利差減少，利息淨收益較去年同期微幅減少 3.06%；手續費淨收益則持續穩健成長，較去年同期增加 10.06%。
信用卡業務方面，前 3 季累積表現優異，簽帳金額達 1467.57 億元，較去年同期成長 20.13%；而流通卡數逾 284 萬卡、近 6 個月有效卡數逾 188 萬卡，有效卡率高達 66.3%；信用卡整體營收 40.46 億元，較去年同期增加 3.15 億元，年增 8.44%。
根據主管機關最新揭露資訊，聯邦銀行今年 1 到 8 月簽帳金額成長率及有效卡率，雙雙排名國內信用卡前八大發卡銀行第三。
截至 9 月底為止，聯邦銀行資本適足率 14.69%，其中，第一類資本比率 12.67%、普通股權益比率 10.26%；每股稅後純益 (EPS)0.94 元，較去年同期增加 11.90%；逾放金額為 16.2 億元，逾放比率 0.27%，資產品質持續平穩，備抵呆帳覆蓋率 442.40%。
聯邦銀行強調，將持續穩健推動核心業務，致力於提升經營績效與資產品質，並強化風險管理，以達全年目標。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇