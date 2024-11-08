手續費、投資雙頭賺 聯邦銀前3季獲利已超越去年

聯邦銀行 (2838-TW) 7 日舉行線上法人說明會，並公布自結財務數字及營運狀況。聯邦銀行 2024 年前 3 季累積稅後純益 43.29 億元，較去年同期增加 18.18%，主要受惠於存放款業務成長、財管手收增加，以及各項投資損益增加所致，合併自結數提前超車 2023 年全年稅後純益 43.21 億元。