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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow Group Inc - Class AZG-US的目標價調升至64元，幅度約4.92%

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)提出目標價估值：中位數由61元上修至64元，調升幅度4.92%。其中最高估值90元，最低估值36元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予Zillow Group Inc - Class A評價：積極樂觀15位、保持中立12位、保守悲觀1位。

Zillow Group Inc - Class A今(7日)收盤價為56.08元。近5日股價上漲4.92%，標普指數上漲1.98%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ZG市場預估目標價

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Zillow Group Inc - Class A56.08-7.47%

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