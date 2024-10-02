鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估下修至2.39元，預估目標價為36.30元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 02:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.45元下修至2.39元，其中最高估值3.42元，最低估值0元，預估目標價為36.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.42(3.42)
|4.24
|5.3
|最低值
|0
|0
|0
|平均值
|2.22(2.2)
|3.12
|3.55
|中位數
|2.39(2.45)
|3.73
|4.32
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|135.71億
|148.50億
|160.05億
|最低值
|129.89億
|138.22億
|144.14億
|平均值
|132.57億
|143.63億
|151.97億
|中位數
|132.31億
|143.41億
|153.29億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|34.77
|-829.93
|-848.49
|27.80
|1.92
|營業收入
|100.70億
|39.24億
|48.84億
|93.63億
|116.41億
詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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