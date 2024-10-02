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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估下修至2.39元，預估目標價為36.30元

鉅亨網新聞中心 2024-10-02 02:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.45元下修至2.39元，其中最高估值3.42元，最低估值0元，預估目標價為36.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.42(3.42)4.245.3
最低值000
平均值2.22(2.2)3.123.55
中位數2.39(2.45)3.734.32

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值135.71億148.50億160.05億
最低值129.89億138.22億144.14億
平均值132.57億143.63億151.97億
中位數132.31億143.41億153.29億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS34.77-829.93-848.4927.801.92
營業收入100.70億39.24億48.84億93.63億116.41億

詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLTM

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